Frankrijk neemt door Taliban bedreigde Afghaanse vrouwen op

Frankrijk neemt vijf Afghaanse vrouwen op die naar Pakistan gevlucht zijn omdat ze in hun land worden bedreigd door de Taliban. Het gaat onder meer om een voormalige directrice van een universiteit, een gewezen tv-presentatrice en een voormalige medewerkster van een niet-gouvernementele organisatie. In Frankrijk is actie gevoerd om zich te ontfermen over de vrouwen die er niet in geslaagd waren tijdens de machtsovername door de Taliban in 2021 met een evacuatievlucht naar een westers land te vliegen.