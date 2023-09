De snelweg A16 bij Breda-Noord is maandagochtend dicht vanwege een ongeval. Een vrachtwagen met aanhanger is daar gekanteld. De weg blijft tot 12.00 uur dicht voor bergingswerkzaamheden, meldt Rijkswaterstaat. Automobilisten richting Antwerpen en Breda kunnen omrijden via de A59, A27 en de A58.