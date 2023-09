Drie mensen zijn zondagavond lichtgewond geraakt door een brand in een snackwagen in het Friese Reduzum. Een woordvoerster van de veiligheidsregio meldde in eerste instantie dat er mogelijk gasflessen waren ontploft, maar het bleek om een ontploffende autoband te gaan. Het incident gebeurde rond 20.10 uur. De slachtoffers zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.