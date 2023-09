De politie heeft een 49-jarige man uit Den Bosch aangehouden na de vondst van een overleden man in een woning in die Brabantse stad. De politie vermoedt een misdrijf. Er wordt nog onderzocht of de verdachte, die in het huis aanwezig was, iets te maken heeft met de dood van het slachtoffer. De man zit nog vast. Van een vrouw die in het pand aanwezig was, is een verklaring opgenomen.