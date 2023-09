De politie heeft zeven mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in een café in de Sint-Andriesstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Bij het incident raakte in de nacht van zaterdag op zondag een man zwaargewond. Het slachtoffer is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Over zijn identiteit is nog niets bekend.