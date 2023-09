De 44-jarige Eline Vedder uit De Wolden (Drenthe) is nummer 2 op de kandidatenlijst van het CDA voor de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer, achter Rotterdammer Henri Bontenbal. Nummer 3 is Derk Boswijk, Inge van Dijk staat op de vierde plek en Harmen Krul is nummer 5.