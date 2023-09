VluchtelingenWerk: kabinet had oordeel RvS moeten afwachten

Het kabinet had „onnodige onrust” kunnen voorkomen door te wachten op een definitieve uitspraak van de hoogste rechter in de zaak over de opvang van zogenoemde derdelanders. Dat zegt VluchtelingenWerk Nederland zaterdag in reactie op de spoeduitspraak van de Raad van State over een derdelander uit Oekraïne, die zijn recht op bescherming vanaf maandag dreigde kwijt te raken. De man mag in de opvang blijven in afwachting van een inhoudelijk oordeel, stelde de hoogste bestuursrechter vrijdagavond.