Demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) is zaterdag aanwezig bij de jaarlijkse Indië-herdenking in Roermond, waar ze ook een toespraak houdt. In Roermond worden zaterdag de gevallen militairen in het voormalige Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea herdacht, evenals de gevallen militairen die zijn uitgezonden tijdens alle andere internationale missies na de Tweede Wereldoorlog.