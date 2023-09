Covidregeling voor zorgpersoneel wordt iets breder en simpeler

Het wordt voor zorgmedewerkers met langdurige covid iets eenvoudiger om compensatie aan te vragen. De overheid stelt 15.000 euro beschikbaar voor degenen die in de eerste coronagolf langdurig ziek zijn geworden en daardoor niet meer (volledig) konden werken. Betrokkenen kunnen tussen 25 september en 23 oktober 2023 een aanvraag indienen, meldt demissionair zorgminister Conny Helder in een Kamerbrief. Het is de bedoeling dat het geld nog dit jaar wordt uitbetaald.