Winkelketen Big Bazar hoort maandag of het bedrijf langer de tijd krijgt om zijn financiën op orde te krijgen. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden vrijdag beslist. Daar vond een zitting plaats waarin Big Bazar moest toelichten waarom een zogeheten afkoelingsperiode van belang is om afspraken met schuldeisers te maken en te reorganiseren.