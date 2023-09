Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de rechtbank van Dordrecht zes jaar cel geëist tegen de 20-jarige Leon A. uit Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht op 28 november vorig jaar een explosief te hebben geplaatst bij afhaalrestaurant Lobi BBQ aan de Hoefkade in Den Haag. Op 27 november 2022 zou hij een restaurant van diezelfde keten aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam hebben beschoten.