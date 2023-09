De beoogde premierskandidaat voor de BBB Mona Keijzer heeft „maanden” nagedacht over of zij die rol zou accepteren, zegt ze na haar bekendmaking. Pas begin vorige maand verliet zij het CDA. Kort daarvoor was zij net weer teruggekeerd naar de politiek, na haar ontslag als staatssecretaris, om mee te schrijven aan het Europese verkiezingsprogramma van het CDA.