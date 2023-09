Dell is vrijdag ruim 20 procent omhooggeschoten op de beurs in New York. De Amerikaanse fabrikant van computers presteerde afgelopen kwartaal beter dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook gaf het bedrijf aan te profiteren van de sterke vraag naar producten die bedrijven helpen om gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI). Dell werd dan ook positiever over de omzet en winst dit jaar.