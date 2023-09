Shell heeft een koper gevonden voor zijn activiteiten als energieleverancier van zo’n 2 miljoen huishoudens in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De Britse branchegenoot Octopus, actief in vijftien landen, neemt de activiteiten over voor een onbekend bedrag. Toezichthouders moeten de deal nog goedkeuren, maar Shell verwacht dat dit nog dit jaar gebeurt.