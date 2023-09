Rijkswaterstaat probeert vrijdagavond met een sleepboot en een drijvende bok het zogeheten keerschot te verwijderen dat bij onderhoudswerkzaamheden aan het stuwcomplex in Grave is verschoven. Als dat lukt kan het beschadigde complex waarschijnlijk worden hersteld en de stuw weer worden gesloten. Voor de werkzaamheden is ook een kraanschip onderweg naar Grave, meldt Rijkswaterstaat.