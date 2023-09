De Maas tussen Sambeek en Grave is sinds vrijdagmorgen gestremd, omdat er problemen zijn ontstaan bij onderhoud aan het sluizencomplex in Grave, op de grens van Brabant en Gelderland. Er is volgens Rijkswaterstaat niemand gewond geraakt, maar de binnenvaart moet rekening houden met omleidingen en fikse vertragingen. Het waterpeil van de Maas en aftakkingen zakt door de problemen bij de stuw.