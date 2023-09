Jan Slagter gaat eind 2024 stoppen als directeur van Omroep MAX. Dat meldt de 69-jarige omroepbaas in gesprek met De Volkskrant. „Eind 2024 stop ik als omroepdirecteur, mijn opvolging is al geregeld”, zegt Slagter in de krant. „Maar programma’s maken blijft leuk.”