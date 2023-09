Augustus was een matige maand voor het opwekken van duurzame energie. De zon scheen veel minder dan vorig jaar en daardoor werd er fors minder hernieuwbare energie opgewekt dan voorgaande maanden. Er was alsnog een „bescheiden” groei van 9 procent vergeleken met een jaar geleden. Volgens Energieopwek.nl komt die toename doordat er in een jaar tijd veel zonnepanelen bij zijn gekomen.