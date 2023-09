BBB presenteert premierskandidaat voor komende Kamerverkiezingen

De BoerBurgerBeweging presenteert vrijdag in Deventer de premierskandidaat voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Partijleider Caroline van der Plas had eerder al aangegeven zichzelf niet als potentieel minister-president te zien, omdat zij zichzelf niet ziet opereren op het internationale toneel. Ze wil iemand naar voren schuiven die in ieder geval „internationale ervaring” heeft, zei ze eerder tegen de Telegraaf. Ook wordt de kandidaat tweede op de kandidatenlijst, en zal dus Kamerlid worden als het premierschap aan de BBB voorbij gaat.