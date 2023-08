Wall Street toont gemengd beeld op laatste dag grillige beursmaand

De aandelenbeurzen in New York lieten een gemengd beeld zien op de laatste dag van de grillige beursmaand augustus. Beleggers kregen onder meer nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt te verwerken, waaruit bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering met 4000 is afgenomen. Dat was meer dan verwacht. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.