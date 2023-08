Een van de voormalige leiders van de extreemrechtse beweging Proud Boys Joseph Biggs is veroordeeld tot zeventien jaar cel voor zijn rol in de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021. Het is een van de langste straffen die is uitgedeeld in rechtszaken rondom de bestorming van het parlementsgebouw, maar valt fors lager uit dan de 33 jaar die aanklagers hadden geëist.