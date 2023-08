Als studenten van de hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden volgend jaar in de problemen komen door de grote spoorwerkzaamheden rond de Friese hoofdstad, kunnen zij misschien online les krijgen. Als ze een toets niet kunnen maken, kunnen ze die misschien later alsnog afleggen. Dat zijn opties waar de instelling over nadenkt, laat een woordvoerster weten.