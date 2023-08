De grote voedingsproducenten Unilever, Nestlé en PepsiCo moeten meer doen om hun producten betaalbaar te houden voor consumenten in Frankrijk. Dat zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire donderdag in een interview. Le Maire heeft de afgelopen tijd onderhandeld met producenten over een verlaging van de prijzen, als antwoord op de gestegen inflatie.