Staatsbosbeheer helpt bijna 400 kwetsbare mensen aan werk

Staatsbosbeheer heeft in vijf jaar tijd bijna vierhonderd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan in de natuur geholpen. De kwetsbare arbeidskrachten werken in natuurgebieden door het hele land en doen klussen als zagen, wandelpaden schoonhouden, bankjes plaatsen en bestrijden van ongewenste plantengroei. Staatsbosbeheer is op dit moment binnen de rijksoverheid de grootste werkgever voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aldus de organisatie.