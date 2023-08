In de oostbuis van de Westerscheldetunnel is een breuk van 2 meter lang en een centimeter breed ontdekt in het beton. De breuk maakt deel uit van een scheur die zich over ongeveer 30 meter uitstrekt. Volgens tunnelbeheerder NV Westerscheldetunnel (WST) is de situatie „zorgelijk maar veilig”. De tunnelbuis kan daarom in gebruik blijven tot aan de noodzakelijke reparatie van breuk en scheur.