De gemeente Súdwest-Fryslân begrijpt dat het nodig is voor ProRail om volgend jaar in juni en juli vijf weken aan het spoor te werken in Friesland. Een woordvoerder zegt dat de gemeente er niet blij mee is, maar dat het wel nodig is. De woordvoerder sluit zich aan bij de woorden van staatssecretaris Vivianne Heijnen. „Het is een hele zure appel voor de reizigers, waar we helaas doorheen moeten bijten.”