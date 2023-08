Harde woorden in debat over vertrek Rotterdamse wethouder

Het vertrek eerder deze maand van de Rotterdamse wethouder Enes Yiğit (armoedebestrijding, schuldhulpverlening en taal) mag niet voor vertraging zorgen in de aanpak van armoede en schulden in de stad, vinden acht oppositiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad. In een vanaf het begin verhit debat beten de oppositie- en coalitiepartijen fel van zich af. Tijdens het debat riep burgemeester Ahmed Aboutaleb de raadsleden zelfs een keer op om hun toon richting elkaar te matigen.