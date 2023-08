In concentratiekamp Neuengamme ten zuiden van Hamburg in Duitsland wordt donderdag een monument onthuld voor twintig Staphorsters, die in de Tweede Wereldoorlog in het kamp om het leven zijn gekomen. De Staphorster mannen werden op 31 augustus 1944 als vergeldingsmaatregel opgepakt door de Duitse bezetters. Geen van de mannen keerde terug uit het kamp.