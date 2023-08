Hoger beroep over derdelanders niet voor maandag behandeld

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, kan niet voor maandag bekijken of de zogenoemde derdelanders in Nederland mogen blijven. De vluchtelingen hebben vanaf die dag geen recht meer op opvang, en zouden dus op straat kunnen belanden. Maar de formulieren die nodig zijn voor een hoger beroep over hun rechten, zijn nog niet ingediend. „We weten officieel nog niet waartegen een beroep wordt ingediend en wie dat doet, dus kunnen we nog niets inplannen”, zegt een woordvoerder.