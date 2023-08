In een flatgebouw in het Overijsselse Hengelo is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 00.30 uur brand uitgebroken na een explosie. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio staan meerdere verdiepingen van het gebouw aan de Surinamestraat in brand en is een aantal bewoners geëvacueerd. Waardoor de ontploffing is ontstaan, is nog onbekend.