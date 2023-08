De Statenfractie van de BBB had graag meer van de eigen visie willen terugzien in het collegeakkoord van de provincie Utrecht, ook al maakt de partij geen deel uit van de coalitie. BBB-fractievoorzitter Anton Verleun maakte woensdagavond tijdens een debat over het collegeakkoord onder meer duidelijk het niet eens te zijn met het openhouden van de optie van gedwongen onteigening van boeren.