Oud goud - gesprekken met musici: organist Jan Bonefaas

Net als in de zomer van 2021, toen het Reformatorisch Dagblad vijftig jaar bestond, diept de muziekredactie deze zomermaanden een serie oude interviews met musici op uit het archief van de krant. Onder de noemer ”Oud goud” krijgen de gesprekken met dirigenten, organisten, een pianist en een violist een nieuw leven. Vandaag het negende en laatste deel: Gert de Looze sprak in 2001 met Jan Bonefaas (1926-2004), destijds organist van de Grote Kerk in Gorinchem.