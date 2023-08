Orkaan Idalia neemt in kracht toe naar gevaarlijke categorie 4

De orkaan Idalia, die de kust van Florida nadert, neemt in kracht toe naar een „extreem gevaarlijke” categorie vier. Verwacht wordt dat Idalia woensdagochtend tussen 06.00 en 09.00 uur lokale tijd (woensdagmiddag in Nederland) aan land gaat in de regio Big Bend in Florida. In de Amerikaanse staat wordt voor stormvloed, hevige regenval en verwoestende wind gewaarschuwd, en moeten mensen verplicht evacueren vanwege de „catastrofale” impact van de storm.