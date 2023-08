Spiering vissen in Waddenzee mag voorlopig niet

Het is voorlopig verboden om op spiering te vissen op acht locaties in de Waddenzee. Het seizoen voor de spieringvisserij begint op 15 september, maar de vissers moeten van de rechter wachten totdat de rechtbank een definitieve uitspraak heeft gedaan in een zaak die Vogelbescherming Nederland heeft aangespannen tegen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit ministerie gaf vergunningen af voor vissen met sleepnetten op de spiering. De definitieve uitspraak wordt over ongeveer zes weken verwacht, aldus de rechtbank Midden-Nederland.