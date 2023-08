De politie heeft een bezoeker van het Preuvenement in Maastricht opgepakt. De Belg bleek in eigen land nog 1200 dagen celstraf te moeten uitzitten, maakte de politie dinsdag op Facebook bekend. Het Preuvenement is een jaarlijks terugkerend eet- en drinkfestijn op het Vrijthof in Maastricht, dat afgelopen weekend plaatsvond.