Aantal kolencentrales in China blijft volgens monitor rap groeien

China blijft de komende jaren in hetzelfde tempo kolencentrales bijbouwen, ondanks het voornemen van de regering om het steenkoolgebruik vanaf 2025 langzaam te gaan afbouwen. In de eerste helft van dit jaar gaf het land vergunningen uit die opgeteld 52 gigawatt aan nieuwe kolenstroom mogelijk maken, melden twee internationale kenniscentra op het gebied van energie. Dat komt neer op twee vergunningen voor kolencentrales per week.