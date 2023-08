Verzekeraar NN Group flink hoger in positieve AEX na cijfers

NN Group was dinsdag veruit de grootste stijger in de AEX-index op het Damrak, die ook een winst liet zien. Beleggers waren duidelijk te spreken over de resultaten van de verzekeraar en beloonden het aandeel met een koerswinst van ruim 9 procent. NN Group profiteerde in het eerste halfjaar onder meer van gunstige weersomstandigheden in Nederland, waardoor de tak voor schadeverzekeringen minder hoefde uit te keren. Ook verdiende het concern meer met zijn bankdivisie door de gestegen rentes.