Voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib wil dat het onderzoek naar haar vermeend grensoverschrijdend gedrag stopt en dat de informatie die tot dusver over haar is verzameld wordt vernietigd. Haar advocaten zijn daarvoor een procedure begonnen, schrijft huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief namens het presidium.