Burgemeester Valkenburg: wateroverlast ook zaak van inwoners

Inwoners en ondernemers in Valkenburg moeten ook zelf iets doen tegen wateroverlast. Dat zei burgemeester Daan Prevoo maandagavond op de regionale omroep L1. Hij zei dit na spoedoverleg over maatregelen op korte termijn. De gemeente overweegt trottoirbanden te verhogen en andere soortgelijke kleine maatregelen om instromen van water bij hoosbuien te voorkomen. Het college van burgemeester en wethouders neemt dinsdag besluiten over de nieuwe aanpak van wateroverlast.