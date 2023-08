Hulp aan Afghanistan, Mali en Zuid-Soedan haalde weinig uit

Nederland heeft weinig resultaten geboekt met ontwikkelingshulp en diplomatieke en militaire inspanningen in Afghanistan, Zuid-Soedan en Mali. Dat stelt een onafhankelijke afdeling binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken na een evaluatie van de inzet in deze landen in de jaren 2015 tot en met 2022. Op lokaal niveau zijn weliswaar successen geboekt, maar het lukte steevast niet om „de vicieuze cirkel tussen (etnische) spanningen, gewapende conflicten, instabiliteit en zwak bestuur te doorbreken”.