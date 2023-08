3M stijgt op Wall Street na schikking oordopjeszaak

3M behoorde maandag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op mediaberichten dat het industrieconcern de rechtszaken over de verkoop van defecte gevechtsoordopjes aan het Amerikaanse leger zou hebben geschikt. Volgens persbureau Bloomberg zou 3M meer dan 5,5 miljard dollar willen betalen om de meer dan 300.000 rechtszaken op te lossen. Dat is bijna de helft minder dan door kenners werd gevreesd.