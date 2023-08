De man die op 18 augustus vermist raakte in Apeldoorn, is maandag in „goede gezondheid” in het Overijsselse Delden aangetroffen. De politie meldt dat een oplettende burger de vermiste man herkende en hem vervolgens aansprak. Toen de vermiste man zijn naam doorgaf, heeft de burger de politie gebeld. „De man is meegenomen naar het bureau en zal met zijn familie herenigd worden.”