De zwaargewonde man die in de nacht van zaterdag op zondag werd gevonden op het NDSM-Plein in Amsterdam-Noord had een straattegel op zijn hoofd, meldt de politie maandag. Rond 03.00 uur kreeg de politie melding van de man, die tussen de betonblokken voor een loods bij de IJ-hallen lag. De 42-jarige man was buiten bewustzijn en is naar het ziekenhuis overgebracht.