Een app die daklozen in Amsterdam kan helpen de weg te vinden naar inloophuizen, kledingpunten, maatschappelijke hulp en juridische loketten is in drie maanden bijna 2500 keer gedownload. De Streetlife-app is een initiatief van hulpverleningsorganisatie De Regenboog Groep in samenwerking met softwaremaker Enjoy My City.