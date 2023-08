Big Bazar heeft maandag in een paginagrote advertentie in het Financieele Dagblad excuses aangeboden aan leveranciers en andere partners. De koopjesketen kampt met faillissementsaanvragen van schuldeisers en huurachterstanden. Schuldeisers en verhuurders werden terecht ontevreden en ongeduldig, meldt Big Bazar-topman Heerke Kooistra in de advertentie.