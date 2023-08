De autoriteiten hebben voor het Beierse Bad Bayersoien de noodtoestand afgekondigd omdat een hevige storm grote schade heeft aangericht in de gemeente van 1300 inwoners. Door onweer met hagelstenen zo groot als tennisballen werd ongeveer 80 procent van de gebouwen zwaar beschadigd. Honderden daken in het gelijknamige dorp en in de andere plaatsen van de gemeente moesten het ontgelden, melden Zuid-Duitse media.