Beleggers kijken uit naar nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De schaarste aan werknemers in de Verenigde Staten kan voor problemen zorgen bij het omlaag krijgen van de inflatie, waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag in zijn langverwachte speech op een symposium voor centrale bankiers in Jackson Hole. Aan het einde van de aanstaande handelsweek wordt bekend hoeveel banen er bij zijn gekomen in de VS.