Hoogbejaarde veteranen blijven Airborne-bijeenkomsten bezoeken

Het zijn er nog maar een paar, maar nog steeds reizen zeer hoogbejaarde Britse veteranen in september af naar Nederland om een of meer Airborne-bijeenkomsten bij te wonen. De Airborne Wandeltocht, waarmee volgende week zaterdag de herdenkingsmaand wordt afgetrapt, verwacht vier tot zes oud-strijders, van wie de oudste 104 jaar is. Enkele van deze mannen komen later in september nog een keer naar Nederland om de herdenkingen in Arnhem en op het Britse ereveld in Oosterbeek bij te wonen. Ook in het Rijk van Nijmegen en Noord-Brabant worden enkele zeer oude veteranen verwacht.