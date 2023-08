In het noordoosten van Oekraïne zijn twee mensen gedood en is een persoon gewond geraakt. Volgens de gouverneur van de regio Charkiv zijn ze het slachtoffer geworden van Russische beschietingen in het dorp Podoly. Rusland beweert de afgelopen dagen op te rukken in dat gebied, dat vorig jaar door de Oekraïners werd heroverd.