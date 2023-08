De BBB en VVD hebben beide in tien van de twaalf provincies een plek verworven in de nieuwe coalitie. Noord-Brabant was vrijdag, 163 dagen na de Provinciale Statenverkiezingen, de laatste provincie die een coalitieakkoord bereikte. De BoerBurgerBeweging, de grote winnaar van de verkiezingen van 15 maart, ontbreekt daar net als in Utrecht in het bestuur.